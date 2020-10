Anteprima GP Aragon MotoGP

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Come ogni giovedì, ci dedichiamo all’del prossimo Gp del motomondiale, che in questa occasione girerà al Motorland. Sul tracciato nei pressi di Alcaniz, che ormai è tappa fissa del mondiale da dieci anni, i campionati delle tre classi cercano di scrivere un copione più delineato, in modo da avere chiaro chi siano i pretendenti e chi gli outsider. Non mancherà di certo lo show, così come gli spunti d’interesse. Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.del circuito del GP d’Con i suoi 5078 m, il Motorlandè uno dei tracciati più lunghi in calendario. E’ anche uno dei più recenti: il progetto risale al 2009, curato dall’architetto della Formula 1 Hermann Tilke con la ...