Wells Fargo | utili trimestrali più che dimezzati

(Teleborsa) – Pressione su Wells Fargo, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%. La banca ha riportato profitti più che dimezzati nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e sotto le stime degli analisti: passando da 4,6 a 2 miliardi di dollari. L'utile per azione è sceso 0,42 dollari dai 0,92 dollari del terzo trimestre 2019. Le aspettative di consensus erano per 0,44 dollari ad azione. I ricavi sono scesi del 14%, ma hanno superato le attese: 18,9 miliardi di dollari rispetto ai 22 miliardi del corrispondente periodo del 2019. Le stime degli analisti erano per un giro d'affari di 17,99 miliardi. La tendenza ad una settimana di Wells Fargo è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P 100.

Utili quasi raddoppiati nel terzo trimestre per la banca d’affari, grazie a trading e investment banking. In evidenza lo scollamento con Main Street ...

(Teleborsa) - A picco Wells Fargo, che presenta un pessimo -3,27%. La tendenza ad una settimana di Wells Fargo è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare ...

(Teleborsa) - A picco Wells Fargo, che presenta un pessimo -3,27%. La tendenza ad una settimana di Wells Fargo è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare ...