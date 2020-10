Velletri, la città in lutto: è morta Franca Del Giudice (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un mercoledì triste quello di oggi, 14 ottobre 2020, per Velletri: all’ età di 75 anni è venuta a mancare la signora Franca Del Giudice. Una vita da protagonista, tra impegno sociale e politico: vicesindaco di Velletri nell’ ultima stagione amministrativa a guida Bruno Cesaroni. Convinta, appassionata e di alto livello è stata la sua militanza nel partito fondato nel 1994 dal Cavaliere di Arcore, Silvio Berlusconi, Forza Italia. Dal carattere moderato e riflessivo, la compianta ha scritto bellissime pagine che rimarranno nella storia di Velletri e dei Castelli Romani. R.i.p. Velletri, la città in lutto: è morta Franca Del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un mercoledì triste quello di oggi, 14 ottobre 2020, per: all’ età di 75 anni è venuta a mancare la signoraDel. Una vita da protagonista, tra impegno sociale e politico: vicesindaco dinell’ ultima stagione amministrativa a guida Bruno Cesaroni. Convinta, appassionata e di alto livello è stata la sua militanza nel partito fondato nel 1994 dal Cavaliere di Arcore, Silvio Berlusconi, Forza Italia. Dal carattere moderato e riflessivo, la compianta ha scritto bellissime pagine che rimarranno nella storia die dei Castelli Romani. R.i.p., la città in: èDel ...

