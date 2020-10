Totti: "Spalletti mi provocava. Roma? Ora non ci penso" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti si è raccontato ai microfoni di Vanity Fair: le parole dell'ex capitano della Roma. Leggi su 90min (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francescosi è raccontato ai microfoni di Vanity Fair: le parole dell'ex capitano della

giulio_galli : RT @CalcioPillole: #Roma, #Totti ripercorre tutta la sua carriera in giallorosso: “Un sogno dormire con Giannini. Avrei voluto Buffon, Thur… - CalcioPillole : #Roma, #Totti ripercorre tutta la sua carriera in giallorosso: “Un sogno dormire con Giannini. Avrei voluto Buffon,… - clikservernet : Totti: “Giannini il mio idolo. Non ho rimpianti, cammino a testa alta. Spalletti? Cercava il litigio” - ILOVEPACALCIO : #Totti: «Detto cose false su di me. #Spalletti cerca il litigio» - Ilovepalermocalcio - Noovyis : (Totti: “Giannini il mio idolo. Non ho rimpianti, cammino a testa alta. Spalletti? Cercava il litigio”) Playhitmus… -