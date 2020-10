Recovery Fund, Conte “Piano nel solco priorità fissate da Ue” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano italiano si inserisce nel solco delle grandi priorità fissate dalla Commissione europea, tra cui emerge la necessità di accompagnare la duplice transizione verde e digitale”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, in merito alle risorse legate al Recovery Fund. “Il piano dedicherà il 40% delle risorse agli investimenti nella sostenibilità ambientale e almeno il 20% delle risorse – ha assicurato – saranno dedicate agli interventi per favorire la digitalizzazione del sistema produttivo”. Il premier ha poi assicurato che “valuterò con attenzione le proposte Contenute nella relazione volte ad assicurare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano italiano si inserisce neldelle grandi prioritàdalla Commissione europea, tra cui emerge la necessità di accompagnare la duplice transizione verde e digitale”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, in merito alle risorse legate al. “Il piano dedicherà il 40% delle risorse agli investimenti nella sostenibilità ambientale e almeno il 20% delle risorse – ha assicurato – saranno dedicate agli interventi per favorire la digitalizzazione del sistema produttivo”. Il premier ha poi assicurato che “valuterò con attenzione le propostenute nella relazione volte ad assicurare un ...

