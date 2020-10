Milan, Rebic out nel derby con l’Inter? Ecco quando rientrerà il croato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Rebic salterà il derby contro l’Inter: probabile il rientro del croato del Milan contro il Celtic in Europa League o la Roma in Serie A Ante Rebic non è ancora del tutto recuperato dopo l’infortunio patito al gomito contro il Crotone. Sarà difficile vedere l’attaccante del Milan in campo contro l’Inter. L’obiettivo di Stefano Pioli è riaverlo per il match di Europa League contro il Celtic oppure per la gara di Serie A con la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)salterà ilcontro l’Inter: probabile il rientro deldelcontro il Celtic in Europa League o la Roma in Serie A Antenon è ancora del tutto recuperato dopo l’infortunio patito al gomito contro il Crotone. Sarà difficile vedere l’attaccante delin campo contro l’Inter. L’obiettivo di Stefano Pioli è riaverlo per il match di Europa League contro il Celtic oppure per la gara di Serie A con la Roma. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Pradè conferma: '#Pezzella l'unica offerta ce l'ha portata ieri sera, un prestito del #Milan' Poi sulla questione… - furioso_george : @dgp1117 Ma Dalot, quello che non hai ancora visto giocare in serie A? Molto obiettivo. Poi certo Rebic come Insign… - internewsit : Inter-Milan: Pioli col dubbio Rebic, le possibili alternative - SM - - infoitsport : Inter-Milan, se Rebic dà forfait: chi gioca al suo posto - infoitsport : Tuttosport - Milan, Rebic verso il forfait: tre opzioni per sostituirlo nel derby -