Luca Zaia duro su Conte | ma Salvini lo frena

"Il 97% dei positivi non ha sintomi": è uno dei passaggi del punto stampa di Luca Zaia sulla situazione Covid, con annesso invito a evitare psicosi pur mantenendo alta l'attenzione. Il presidente della Regione Veneto ha sottolineato le criticità rilevate dal suo punto di vista sul Dpcm Contenente le nuove restrizioni, precisando che il Governo Conte non avrebbe ascoltato le Regioni. Matteo Salvini frena e esprime una posizione diversa. Luca Zaia: l'aggiornamento sui contagi Nell'aggiornamento sui dati della diffusione del Coronavirus in Veneto, il governatore Luca Zaia ha fornito anche una percentuale sugli asintomatici: "Il 97% dei positivi non ha

