«Lezioni a distanza a rotazione per evitare il lockdown», Zaia tiene il punto. I presidi: «Una sciocchezza irricevibile» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Tornare alla Didattica a distanza è un’ipotesi che prima o poi dovrà essere presa in considerazione, dice il presidente del Veneto Luca Zaia che già nell’ultimo vertice tra regioni e governo aveva avanzato la sua proposta di tenere a casa almeno gli studenti delle ultime classi delle superiori. Un’idea respinta senza margini di trattativa dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e oggi, sul Corriere della sera, anche dai presidi con il presidente dell’associazione nazionale di categoria, Antonello Giannelli, che bolla l’ipotesi del governatore leghista come: «una sciocchezza, un’idea irricevibile». Zaia però insiste e lo fa sulla base ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Tornare alla Didattica aè un’ipotesi che prima o poi dovrà essere presa in considerazione, dice il presidente del Veneto Lucache già nell’ultimo vertice tra regioni e governo aveva avanzato la sua proposta di tenere a casa almeno gli studenti delle ultime classi delle superiori. Un’idea respinta senza margini di trattativa dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e oggi, sul Corriere della sera, anche daicon il presidente dell’associazione nazionale di categoria, Antonello Giannelli, che bolla l’ipotesi del governatore leghista come: «una, un’idea».però insiste e lo fa sulla base ...

Tra le tante proposte avanzate da alcune Regioni - ha aggiunto Boccia - c'era anche l'ipotesi - per quelle aree con un trasporto pubblico locale gravato da forti pressioni - di spostare l'orario delle ...

“Con la chiusura delle scuole sono andate in tilt le famiglie che hanno figli minori - continua il presidente della Regione- Allora perché non valutare in via preventiva un eventuale piano per fare ...

