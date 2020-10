Il problema di Papa Francesco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con il Vaticano travolto dagli scandali il Santo Padre deve ripensare l'opera di «pulizia» che aveva promesso al suo insediamento. Stando attento questa volta a non sottovalutare gli intrighi della Curia Romana.Chi se lo ricorda più Paul Casimir Marcinkus? Era un monsignore che veniva da Cicero, sobborgo tra i più pericolosi di Chicago, dove negli anni Trenta Al Capone aveva messo le basi della sua «corporation» criminale, una vera e propria industria copiata sul modello della Western Electric. Figlio di immigrati lituani, con un padre che manteneva la famiglia lavando i vetri di negozi e uffici, Marcinkus aveva un motto che spiegava tutto di lui: «La Chiesa non si mantiene con le Ave Maria». E infatti di lui, custode dei forzieri vaticani, non si ricordano di certo le preghiere, ma i molti scandali finanziari che lo hanno sfiorato. Lo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con il Vaticano travolto dagli scandali il Santo Padre deve ripensare l'opera di «pulizia» che aveva promesso al suo insediamento. Stando attento questa volta a non sottovalutare gli intrighi della Curia Romana.Chi se lo ricorda più Paul Casimir Marcinkus? Era un monsignore che veniva da Cicero, sobborgo tra i più pericolosi di Chicago, dove negli anni Trenta Al Capone aveva messo le basi della sua «corporation» criminale, una vera e propria industria copiata sul modello della Western Electric. Figlio di immigrati lituani, con un padre che manteneva la famiglia lavando i vetri di negozi e uffici, Marcinkus aveva un motto che spiegava tutto di lui: «La Chiesa non si mantiene con le Ave Maria». E infatti di lui, custode dei forzieri vaticani, non si ricordano di certo le preghiere, ma i molti scandali finanziari che lo hanno sfiorato. Lo ...

panorama_it : Con il Vaticano travolto dagli scandali il Santo Padre deve ripensare l'opera di «pulizia» che aveva promesso al su… - Ouranos___ : RT @chiarishka: In sere come questa penso che sarei potuta andare a fare l’admin in ufficio da mio papà e non avere mai un problema nella v… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: ?? Aveva 76 anni. Qualche problema di salute, poi il coronavirus e il ricovero allo Spallanzani. È stato sempre accanto… - WXLLSTL : stan mio padre che mi sostiene sempre?????? a volte è cocciuto come la merda e mi fa incazzare, ma mi supporta in tutt… - Gorgonzola1978 : Quando ho un problema chiamo papà e lui mi rincuora sempre. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : problema Papa Il problema di Papa Francesco Panorama Francesco Totti, il papà Enzo morto con il coronavirus: "In una settimana". Inquietante: come a marzo?

Si direbbe, con formula ormai tristemente nota, morto 'con il coronavirus' e non 'per il coronavirus'. Ma c'è qualcosa che inquieta dal punto di vista clinico: aveva 76 anni, compiuti lo scorso 3 magg ...

Il Papa: "La riforma è già in atto"

La nota del Vaticano ricorda poi che nel corso dei 'mesi estivi il Consiglio ha avuto modo di lavorare via internet sul testo della nuova Costituzione Apostolica la cui bozza aggiornata è stata presen ...

Si direbbe, con formula ormai tristemente nota, morto 'con il coronavirus' e non 'per il coronavirus'. Ma c'è qualcosa che inquieta dal punto di vista clinico: aveva 76 anni, compiuti lo scorso 3 magg ...La nota del Vaticano ricorda poi che nel corso dei 'mesi estivi il Consiglio ha avuto modo di lavorare via internet sul testo della nuova Costituzione Apostolica la cui bozza aggiornata è stata presen ...