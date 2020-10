GP Aragona | Morbidelli | Mi aspetto di essere veloce

Ultime Notizie dalla rete : Aragona Morbidelli

Corriere dello Sport.it

Il primo GP di Aragona andò in scena nel 2010, sfruttando l’autodromo del nuovissimo MotorLand Aragòn, un complesso di ben sei circuiti che comprende anche un kartodromo e quattro piste da cross. L’ap ...Petrucci vincendo il GP di Francia si prende la rivincita della vita, si merita un bel 10 in pagella. Dovizioso voto 7: lotta come un Dovipower e risale in classifica portandosi a -18 dalla vetta. 9 a ...