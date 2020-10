Campania | le trattative in vista del primo Consiglio regionale | fusioni tra gruppi | incarichi e commissioni

Leggi su anteprima24

Napoli – Proclamazione fatta. Parte ufficialmente l'avventura del De Luca bis. L'insediamento dell'assembleacon l'annuncio della nuova giunta è in programma il prossimo 2 novembre: giorno dei morti. E già si sprecano le battute. Intanto, i neoconsiglieri stanno prendendo possesso delle stanze. La Lega ha ufficializzato la scelta del capogruppo: sarà Gianpiero Zinzi, alla seconda consiliatura. Severino Nappi potrebbe optare per la guida di una commissione speciale o per un posto nell'ufficio presidenza. Lavori aperti anche nel fronte della maggioranza. Si lavora alla fusione deiche non hanno rappresentanza parlamentare. Centro Democratico eLibera potrebbero unirsi con i Verdi e formare un gruppo autonomo.