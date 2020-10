Baronissi | “rischio estremo” di cedimento per 64 alberi | al via l’abbattimento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti: ‘RISCHIO ESTREMO’ PER 64 ALBERATURE IN VIA MORO E VIA BERLINGUER. AL VIA ABBATTIMENTO. PIANO RIPIANTUMAZIONE E SICUREZZA URBANA(Sa) – A seguito dei crolli dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale diha commissionato un’indagine di stabilità strumentale sulle alberature presenti in via Aldo Moro, via Cutinelli e via Berlinguer. Gli studi condotti hanno evidenziato come in circa il 25% delle piante vi siano evidenti malformazioni dell’apparato con rischio “estremo” di. Le alberature – di specie Celtis Australis – furono piantate negli anni 2000 in concomitanza con la realizzazione dell’asse viario. Un impianto sbagliato – come emerge dall’indagine – con un ...