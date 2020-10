Barcellona, ter Stegen non rinnova: l’Inter osserva attenta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Marc-André ter Stegen non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Barcellona e l’Inter potrebbe approfittarne. L’Inter sogna il colpo clamoroso e segue con attenzione l’evolversi la situazione relativa al portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2022 con i blaugrana e non ha ancora un accordo con la società per il prolungamento. Da quanto trapela da Barcellona, la dirigenza del Barça è fiduciosa ma allo stesso tempo l’Inter resta alla finestra in attesa di aggiornamenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Marc-André ternon ha ancorato il proprio contratto con ile l’Inter potrebbe approfittarne. L’Inter sogna il colpo clamoroso e segue con attenzione l’evolversi la situazione relativa al portiere delMarc-André ter. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2022 con i blaugrana e non ha ancora un accordo con la società per il prolungamento. Da quanto trapela da, la dirigenza del Barça è fiduciosa ma allo stesso tempo l’Inter resta alla finestra in attesa di aggiornamenti. Leggi su Calcionews24.com

fcin1908it : Barcellona, offerta faraonica per convincere Ter Stegen. Inter pronta: se non rinnova... - - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???? #Inter, il #Barcellona accelera per il rinnovo di #TerStegen: tentativo in extremis di #Marotta sul portiere tedes… - MomentiCalcio : Ter Stegen pronto a rinnovare con il Barcellona: Juve,Inter e Chelsea sulla finestra - vivoperlinter : RT @Vince_Mirto: #TerStegen non ha ancora trovato l’accordo con il #Barcellona per il rinnovo. È lui il nome in cima alla lista per il dopo… - Vince_Mirto : #TerStegen non ha ancora trovato l’accordo con il #Barcellona per il rinnovo. È lui il nome in cima alla lista per… -