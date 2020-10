Allarme in Lombardia con 1.844 positivi in 24 ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' Allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.844 nuovi positivi: 1.032 nella provincia di Milano di cui 504 in città, 150 a Monza e Brianza: 150, 101 a Pavia e 110 a Varese. Dei ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E'indove nelle ultime 24 ore si registrano 1.844 nuovi: 1.032 nella provincia di Milano di cui 504 in città, 150 a Monza e Brianza: 150, 101 a Pavia e 110 a Varese. Dei ...

