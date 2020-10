Viola Davis per la prima volta tra le 10 attrici più pagate | in classifica anche Ellen Pompeo e Sofia Vergara

Leggi su optimagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Per lain carrieraentra a far parte della top10 dellepiùdi Hollywood, grazie al suo ruolo di Annalise Keating nlla serie tv Le Regole del Delitto Perfetto e al film Ma Rainey’s Black Bottom di Netflix, adattamento dell’opera teatrale di August Wilson in uscita a dicembre 2020. Si tratta della seconda donna non bianca (insieme a) a comparire quest’anno nella lista di Forbes, che annualmente stila la top10 degli attori e dellepiù remunerati considerando le retribuzioni dei loro ruoli cinematografici e televisivi, gli introiti dei diritti d’immagine e quelli dei contratti di sponsorizzazione....