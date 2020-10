'Se restrizioni ai trasporti pubblici a piedi circa 275 mila persone' (Di martedì 13 ottobre 2020) 'Per quanto riguarda i trasporti, con autobus e metro pieni, si viva una situazione complessa e che ci siano delle criticità è evidente, ma la soluzione non è certo lasciare gli studenti a casa. Si ... Leggi su today (Di martedì 13 ottobre 2020) 'Per quanto riguarda i, con autobus e metro pieni, si viva una situazione complessa e che ci siano delle criticità è evidente, ma la soluzione non è certo lasciare gli studenti a casa. Si ...

moisescresp71 : 'Se restrizioni ai trasporti pubblici a piedi circa 275 mila persone' - Pippoevai : RT @domanigiornale: Il nuovo dpcm con le misure anti Covid-19 non prevede ancora restrizioni sul numero massimo di persone, ma il ministero… - Today_it : 'Se restrizioni ai trasporti pubblici a piedi circa 275 mila persone' - effettonotte24 : [??ON AIR] #13ottobre ??? Nuovo #dpcm tra restrizioni e sanzioni ??? #Trasporti affollati, presidi: no alla #DAD ???… - VerdiVeneto : RT @domanigiornale: Il nuovo dpcm con le misure anti Covid-19 non prevede ancora restrizioni sul numero massimo di persone, ma il ministero… -