Sanremo | lo sfogo di AudioCoop | “Con noi escluse 200 etichette indipendenti | chiediamo reintegro”

(Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Il regolamento di Sanremo 2021 è stato condiviso quest’anno solo con Fimi, Afi, Pmi, tutte e tre insieme nella Confindustria, come un’unica associazione, le associazioni che rappresentano le case discografiche italiane, con le quali Rai e Organizzazione del Festival hanno avviato anche un tavolo di confronto sul tema degli sfruttamenti commerciali relativi a Sanremo 2021. Tutto il contrario di quello che avvenne lo scorso anno quando per la prima volta fu aperto un Tavolo sulla Musica in Rai e sul Festival di Sanremo con la partecipazione attiva anche di AudioCoop, la quarta associazione di produttori discografici italiani, non presente in Confindustria, connessa con tutti i piccoli produttori discografici indipendenti e le autoproduzioni e le startup discografiche italiane e capace di essere il portavoce reale di tali importanti realtà.