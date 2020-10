“Promuovere il territorio con guide virtuali” (Di martedì 13 ottobre 2020) di Erika Noschese “Sfruttare parte della somma destinata a Luci d’Artista per aiutare le attività commerciali e per creare guide virtuali per visitare la città di Salerno”. E’ la proposta avanzata dai consiglieri Nico Mazzeo e Donato Pessolano, sulla scorta di quanto proposto dai sei consiglieri di maggioranza che, nei giorni scorsi, hanno presentato la loro iniziativa in virtù della decisione dell’amministrazione comunale di ridurre Luci d’Artista. Una proposta, quella dei consiglieri Pietro Stasi, Leonardo Gallo, Antonio D’Alessio, Corrado Naddeo, Paky Memoli e Peppe Ventura, che trova il plauso sia del consigliere Nico Mazzeo che del consigliere Donato Pessolano. “Sulla scorta della proposta dei colleghi consiglieri di maggioranza – che sia io che Pessolano abbiamo visto di buon occhio ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 ottobre 2020) di Erika Noschese “Sfruttare parte della somma destinata a Luci d’Artista per aiutare le attività commerciali e per crearevirtuali per visitare la città di Salerno”. E’ la proposta avanzata dai consiglieri Nico Mazzeo e Donato Pessolano, sulla scorta di quanto proposto dai sei consiglieri di maggioranza che, nei giorni scorsi, hanno presentato la loro iniziativa in virtù della decisione dell’amministrazione comunale di ridurre Luci d’Artista. Una proposta, quella dei consiglieri Pietro Stasi, Leonardo Gallo, Antonio D’Alessio, Corrado Naddeo, Paky Memoli e Peppe Ventura, che trova il plauso sia del consigliere Nico Mazzeo che del consigliere Donato Pessolano. “Sulla scorta della proposta dei colleghi consiglieri di maggioranza – che sia io che Pessolano abbiamo visto di buon occhio ...

CaleEuropaEdic : Diventate #Follower della nostra Pagina #Flickr per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect ‘#Eurokom Calabr… - CaleEuropaEdic : Mettete 'Mi Piace' alla nostra Pagina #YouTube per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect #Eurokom ‘Calabri… - giammari59 : RT @CorsiniSa: @TucciTuccio La scelta dei libri da acquistare in una biblioteca è prerogativa del direttore e di un eventuale comitato, in… - CaleEuropaEdic : Diventate #Follower della nostra Pagina #Flickr per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect ‘#Eurokom Calabr… - CaleEuropaEdic : Mettete 'Mi Piace' alla nostra Pagina #YouTube per seguire le attività che il #CentroEuropeDirect #Eurokom ‘Calabri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Promuovere territorio #OdiamoglisprechiE.ON entra nelle scuole per promuovere la sostenibilità tra le nuove generazioni Fortune Italia