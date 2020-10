Offerte smartwatch Amazon Prime Day 2020: Amazfit, Fitbit, Garmin e Xiaomi (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Amazon Prime Day 2020 è scattato oggi 13 ottobre, regalando Offerte da capogiro anche per quanto riguarda gli smartwatch e le smartband delle migliori marche (Xiaomi, Huawei, Fitbit e Garmin). Si parte da uno dei modelli più amati, l’Amazfit Bip Lite (autonomia di 45 giorni con un solo ciclo di ricarica, misurazione continua della frequenza cardiaca, notifiche e allarmi, schermo riflettente), in offerta esclusiva Amazon Prime Day 2020 a 38,90 euro (per poterne approfittare dovrete abbonarvi ad Amazon Prime, servizio che ricordiamo essere gratuito per 30 giorni per chi volesse provarlo). Di un gradino superiore è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Dayè scattato oggi 13 ottobre, regalandoda capogiro anche per quanto riguarda glie le smartband delle migliori marche (, Huawei,). Si parte da uno dei modelli più amati, l’Bip Lite (autonomia di 45 giorni con un solo ciclo di ricarica, misurazione continua della frequenza cardiaca, notifiche e allarmi, schermo riflettente), in offerta esclusivaDaya 38,90 euro (per poterne approfittare dovrete abbonarvi ad, servizio che ricordiamo essere gratuito per 30 giorni per chi volesse provarlo). Di un gradino superiore è ...

DarthNewsSide : Offerte su tecnologia sportiva in occasione del #PrimeDay (#smartwatch e #smartband, ma non solo) ??… - GizChinait : #HONOR Watch GS Pro e Watch ES ad un prezzo incredibile per gli #AMAZON Prime Day #Offerte… - infoitscienza : Le migliori offerte del Prime Day 2020 su smartphone e smartwatch -