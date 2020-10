Meghan Markle partecipa oggi a un summit virtuale Ma per vederla occorre pagare 1 500 euro

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 ottobre 2020)racconterà nel suo solito stile appassionato come ha imparato a far valere i propri principi servendosi di azioni opportune e come riesce a ispirare su un palcoscenico globale. Chi èsfoglia la gallery Di solito i suoi interventi virtuali hanno un libero accesso, ma questa volta chi vorrà ascoltarla al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtualdovrà aprire i cordoni della borsa: per accedere all’evento, dalla durata di due giorni, ...