Massimiliano Morra è gay? La madre e la fidanzata smentiscono e spiegano quando sono nate le voci (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo l’outing fatto da Adua Del Vesco hanno iniziato a circolare diversi rumor sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Ora dalle pagine di Chi è intervenuta la madre dell’attore di Furore, che ha spiegato quando sono nate le prime voci che vorrebbero Morra gay. “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. ... Leggi su biccy (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo l’outing fatto da Adua Del Vesco hanno iniziato a circolare diversi rumor sulla presunta omosessualità di. Ora dalle pagine di Chi è intervenuta ladell’attore di Furore, che ha spiegatole primeche vorrebbero. “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è daha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. ...

