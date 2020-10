Limitazioni ai locali | stop alle gite scolastiche e mascherine Cosa prevede il nuovo dpcm

(Di martedì 13 ottobre 2020)ildi ottobre. Chiusura per i24, no. Confermato l’obbligo della mascherina. ROMA – Il confronto tra Stato ed entisuldi ottobre si è concluso dopo diverse ore e ha portato ad un accordo tra le parti sul secondodel mese di ttobre.ildi ottobree sport. Il governo interviene con una nuova stretta andando a rafforzare le misere anti-assembramento. Confermato l’obbligo di indossare la mascherina,...

Stop alle gite scolastiche. Dalle 21, divieto di stare nei locali con sosta in piedi. Dalle 24 per gli altri bar e ristoranti. Lo prevede il nuovo Dpcm del governo per il contrasto al contagio da ...Matrimoni si ma con un massimo di 30 invitati Il nuovo Dpcm prevede inoltre nuove limitazioni per i matrimoni ... tutte le regole dalla distanza all’obbligo della mascherina. Nei locali dopo le 21 ...