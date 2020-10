In Wonder: il documentario su Shawn Mendes in arrivo su Netflix (Di martedì 13 ottobre 2020) Shawn Mendes è il protagonista del documentario In Wonder e Netflix ha ora annunciato la distribuzione del progetto in streaming. La vita e la carriera di Shawn Mendes saranno raccontate nel documentario In Wonder, in arrivo su Netflix dal 23 novembre, pochi giorni prima del debutto del lancio del suo nuovo album previsto per il 4 dicembre. Il progetto può contare sulla regia dell'esperto Grant Singer, da tempo attivo in campo musicale. Le riprese di In Wonder si sono svolte negli ultimi anni e dovrebbe proporre ai fan anche delle immagini esclusive girate durante il tour mondiale di Shawn Mendes che nel 2019 ha fatto tappa in America, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)è il protagonista delInha ora annunciato la distribuzione del progetto in streaming. La vita e la carriera disaranno raccontate nelIn, insudal 23 novembre, pochi giorni prima del debutto del lancio del suo nuovo album previsto per il 4 dicembre. Il progetto può contare sulla regia dell'esperto Grant Singer, da tempo attivo in campo musicale. Le riprese di Insi sono svolte negli ultimi anni e dovrebbe proporre ai fan anche delle immagini esclusive girate durante il tour mondiale diche nel 2019 ha fatto tappa in America, ...

