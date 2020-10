“In quarantena, poi tampone con alunni e genitori”: Iannone attacca (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Pone la storia della sorella a paradigma del corto-circuito che, in determinate circostanze, sembra pervadere le dinamiche di controllo della diffusione del contagio. E’ notte quando Antonio Iannone, senatore e responsabile regionale di Fratelli d’Italia, penna in carta, racconta: “Una storia Campana o una storia Italiana? Mia sorella, un’insegnante, da circa cinque giorni attende l’esito di un tampone. Giovedì scorso viene raggiunta da una telefonata da scuola che le comunica che un alunno di una sua classe è risultato positivo al Covid 19 e pertanto deve porsi in quarantena. Prontamente si isola nel mio appartamento (io mi reco da mia madre che è anziana e non pienamente autosufficiente) e attiva la procedura con il medico di famiglia. Dopo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Pone la storia della sorella a paradigma del corto-circuito che, in determinate circostanze, sembra pervadere le dinamiche di controllo della diffusione del contagio. E’ notte quando Antonio, senatore e responsabile regionale di Fratelli d’Italia, penna in carta, racconta: “Una storia Campana o una storia Italiana? Mia sorella, un’insegnante, da circa cinque giorni attende l’esito di un. Giovedì scorso viene raggiunta da una telefonata da scuola che le comunica che un alunno di una sua classe è risultato positivo al Covid 19 e pertanto deve porsi in. Prontamente si isola nel mio appartamento (io mi reco da mia madre che è anziana e non pienamente autosufficiente) e attiva la procedura con il medico di famiglia. Dopo ...

