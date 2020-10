#iltempodioshø (Di martedì 13 ottobre 2020) Approvato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid. No alla proposta del ministro della Salute Speranza di vietare i party in casa: controlli impossibili, saranno solo sconsigliati. La nuova stretta prevede che tra le mura domestiche siano al massimo in sei e con mascherina in caso di presenza di persone non conviventi. Stop alle gite scolastiche. E torna l'incubo delle autocertificazioni. Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Approvato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid. No alla proposta del ministro della Salute Speranza di vietare i party in casa: controlli impossibili, saranno solo sconsigliati. La nuova stretta prevede che tra le mura domestiche siano al massimo in sei e con mascherina in caso di presenza di persone non conviventi. Stop alle gite scolastiche. E torna l'incubo delle autocertificazioni.

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.