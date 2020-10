Dpcm, c’era una volta una cena: tutto bene (finché non arrivò il settimo invitato) (Di martedì 13 ottobre 2020) Avevano organizzato una cena: c’era il padre, la madre, il figlio della sorella (quella gobba). I ragazzi erano usciti a fare un po’ di movida, i genitori erano tranquilli che non sarebbero tornati a casa più tardi di mezzanotte, che i locali chiudevano tutti e poi cominciava a fare freddo e quando fa freddo la mascherina non scalda abbastanza, ma torniamo alla cena. Avevano invitato a cena i colleghi di lavoro del padre che era andato in pensione. Il primo che arrivò fu Brontolo che iniziò a lamentarsi che no voleva portare la mascherina Ffp2, poi arrivò Dotto visibilmente ingrassato e Mammolo e Gongolo, mano nella mano, infine Eolo e Cucciolo. “E Pisolo?” chiese il figlio della sorella. “Si sarà addormentato” dissero gli altri. E tutti a ridere. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Avevano organizzato una: c’era il padre, la madre, il figlio della sorella (quella gobba). I ragazzi erano usciti a fare un po’ di movida, i genitori erano tranquilli che non sarebbero tornati a casa più tardi di mezzanotte, che i locali chiudevano tutti e poi cominciava a fare freddo e quando fa freddo la mascherina non scalda abbastanza, ma torniamo alla. Avevanoi colleghi di lavoro del padre che era andato in pensione. Il primo che arrivò fu Brontolo che iniziò a lamentarsi che no voleva portare la mascherina Ffp2, poi arrivò Dotto visibilmente ingrassato e Mammolo e Gongolo, mano nella mano, infine Eolo e Cucciolo. “E Pisolo?” chiese il figlio della sorella. “Si sarà addormentato” dissero gli altri. E tutti a ridere. ...

