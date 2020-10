Coronavirus | Gimbe | “Casi quasi raddoppiati in una settimana”

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’impennata dei nuovi casi dell’ultima settimana,rispetto alla precedente (29.621 vs 15.459), ha spinto il governo a prendere provvedimenti per tentare di arginare la nuova ondata di contagi. Da un lato le misure restrittive previste dal nuovo Dpcm, dall’altro quelle sanitarie incluse nell’ultima circolare del Ministero della Salute “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Si tratta di un piano molto articolato che delinea quattro scenari di evoluzione dell’epidemia in relazione a diversi livelli di rischio e le conseguenti misure, che nello scenario peggiore prevedono un nuovo lockdown nazionale. In 7 Regioni (Sicilia, Liguria, Lazio, Puglia, Piemonte e Abruzzo) la percentuale degli ...

Agenzia_Dire : #COVID19, la Fondazione @GIMBE: 'Aumento casi dovuto a insufficiente tracciamento, e intanto Governo e Regioni scar… - Open_gol : La fondazione Gimbe: «I ritardi burocratici e i conflitti tra governo e regioni scaricano sui cittadini la responsa… - LaStampa : Sotto osservazione Sicilia, Liguria, Lazio, Puglia, Piemonte, Abruzzo e Basilicata. - VivMilano : RT @PivaEdoardo: La Stampa: Coronavirus, Gimbe: “Aumento costante dei ricoveri in Italia, male 7 Regioni”. - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: ??Entità restrizioni #DPCM stride con insufficiente potenziamento testing & tracing, nonostante risorse Decreto Rilancio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gimbe

In Puglia “per il momento non c’è una forte pressione sugli ospedali, stiamo riuscendo a far fronte ai ricoveri Covid e non Covid senza difficoltà”. Lo dic ...Cresce anche in Sardegna la pressione sugli ospedali Covid, ma il sistema sanitario regionale regge. Negli ultimi giorni è stato considerevole l’incremento del numero di posti letto, soprattutto in te ...