Cartelle e pignoramenti, la tregua fiscale termina venerdì (Di martedì 13 ottobre 2020) Le rate delle Cartelle da pagare dovranno essere versate seguendo le scadenze originarie. Le somme maturate nel periodo di tregua fiscale dovranno essere versate in unica soluzione entro novembre. Alla fine, il giorno tanto temuto sta per arrivare. La data del 16 ottobre è quella in cui riprenderanno i pagamenti delle tasse, attraverso le tanto … L'articolo Cartelle e pignoramenti, la tregua fiscale termina venerdì proviene da www.meteoweek.com.

