Carlo Acutis, parlano i medici che lo hanno avuto in cura (Di martedì 13 ottobre 2020) Da qualche giorno a questa parte Carlo Acutis è diventato Beato, adesso parlano i medici che lo hanno avuto in cura. La storia di Carlo Acutis è di quelle che lasciano in uno stato di ammirazione tutti coloro che l’ascoltano. Questo giovanissimo ragazzo ha dimostrato sin da bambino di avere una fede fuori dal comune … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Da qualche giorno a questa parteè diventato Beato, adessoche loin. La storia diè di quelle che lasciano in uno stato di ammirazione tutti coloro che l’ascoltano. Questo giovanissimo ragazzo ha dimostrato sin da bambino di avere una fede fuori dal comune …

Pontifex_it : La testimonianza del beato Carlo Acutis indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al pri… - matteosalvinimi : “Tutti nascono originali, molti muoiono fotocopie”. Parole semplici, eppure dense e bellissime, di Carlo Acutis, mo… - Fontana3Lorenzo : Ha utilizzato le nuove tecnologie per trasmettere e condividere il messaggio di Fede e speranza di nostro Signore G… - agensir : Per carità, non roviniamo questa occasione! Non riduciamo Carlo Acutis a un santino oleografico! (Alessandro Di Med… - GiovannaCalabr9 : RT @IvoMandarino: Preghiera del Beato Carlo Acutis -