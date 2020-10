Tommaso Zorzi fa una richiesta molto particolare al GF | “Voglio altri ragazzi gay in casa”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 ottobre 2020)ieri sera ha confessato di non riuscire ad integrarsi del tutto con il gruppo dei maschi della casa del GF Vip: “Io con iparlo e tutto, ma poi dopo un po’ non so più cosa dire. Se parlano di palestra, ragazze e calcio io dopo vado via. Mi sono affezionato e sono tutti carini e nessuno mi esclude, però vorrei qualcuno più vicino a me“. Poco fa l’influencer milanese era in camera con Francesco Oppini, i due comodini, Stefania Orlando e Myriam Catania ed ha rivelato di aver chiesto agli autori del GF di far entrare in casa almeno un altro ragazzo gay. “Io non ho nessuno come me qui. Tu hai Matilde che ha la tua età ed è simile a te, io non ho nessuno. L’ho fatta ogni giorno questa. A me piace rapportarmi con gli uomini, ...