Tina Cipollari svela perché non va d’accordo con Patrizia De Blanck

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel primo mese del Grande Fratello Vip 5 è capitato in più di un’occasione cheDeparlasse male di, rivolgendole epiteti non proprio gentili. In tanti, da casa, si sono chiesti quale fosse il motivo di un astio così acceso da parte della Contessa nei confronti della storica opinionista di Uomini e Donne, senza però mai ottenere la risposta dalla diretta interessata. Ci ha pensato allorare l’arcano, durante un’intervista rilasciata a FQMagazine. Ecco perché traDenon scorre buon sangue Nel corso della chiacchierata avuta con FQMagazine,ha ...