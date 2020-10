Roma, vandali danneggiano la Scala del Tamburino per un video Instagram (Di lunedì 12 ottobre 2020) Diversi utenti Instagram hanno denunciato l’atto vandalico compiuto da un gruppo di giovani sulla Scala del Tamburino a Roma. Non è una novità che i più giovani siano invogliati a compiere degli atti al limite della legge. Si tratta di una questione di età, di voglia di ribellione alle regole e di appartenenza ad un … Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Diversi utentihanno denunciato l’attoco compiuto da un gruppo di giovani sulladel. Non è una novità che i più giovani siano invogliati a compiere degli atti al limite della legge. Si tratta di una questione di età, di voglia di ribellione alle regole e di appartenenza ad un …

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Roma, giù dalla Scale del Tamburino saltando con la bici: ecco i vandali social che distruggono i monumenti per un pugno di l… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Roma, giù dalla Scale del Tamburino saltando con la bici: ecco i vandali social che distruggono i monumenti per un pugno di l… - leggoit : #Roma, giù dalla Scale del Tamburino saltando con la bici: ecco i vandali social che distruggono i monumenti per un… - a_petrucci : @AndreaPagani_ @guidoscorza A Roma se “rubi” il turno a un altro è guerra... sono rimasti fermi al sacco della citt… - elvialorena50 : @iltammo @pbecchi dare fuoco a tutto e tutti è opera di vandali, non di persone. Grande la manifestazione di staser… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vandali Roma Bambina: I vandali rompono la casetta, noi aggiustiamo AbitareaRoma Roma, giù dalla Scalea del Tamburino saltando con la bici: ecco i vandali social che distruggono i monumenti per un pugno di like

Una bici presa a noleggio e giù per la scalinata di Trastevere. Come un Brumotti “de noantri”. Si è coperto il capo con il cappuccio della felpa, è salito in ...

Lorena Loiacono Una bici presa a noleggio e giù per la scalinata di Trastevere.

Lorena LoiaconoUna bici presa a noleggio e giù per la scalinata di Trastevere. Come un Brumotti de noantri. Si è coperto il capo con il cappuccio della felpa, è salito in sella alle due ruote e ...

Una bici presa a noleggio e giù per la scalinata di Trastevere. Come un Brumotti “de noantri”. Si è coperto il capo con il cappuccio della felpa, è salito in ...Lorena LoiaconoUna bici presa a noleggio e giù per la scalinata di Trastevere. Come un Brumotti de noantri. Si è coperto il capo con il cappuccio della felpa, è salito in sella alle due ruote e ...