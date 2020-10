Recovery Fund, Conftrasporto: priorità a green, digitale, infrastrutture e formazione (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – formazione professionale, transizione verde e digitale, infrastrutture. Sono queste le parole chiave contenute nel “manifesto” redatto da Conftrasporto-Confcommercio, per un uso proficuo delle risorse del Recovery Fund. La confederazione delle imprese italiane del trasporto ha evidenziato nel documento un insieme di interventi, oltre al potenziamento infrastrutturale, per un sistema di trasporti più efficiente, sostenibile e sicuro. Particolare attenzione è stata infatti dedicata alla situazione dei ponti e alle infrastrutture necessarie per consentire ai trasporti eccezionali di circolare in sicurezza. “L’emergenza sanitaria ha avuto effetti devastanti su tutto il settore: secondo l’Ufficio studi di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) –professionale, transizione verde e. Sono queste le parole chiave contenute nel “manifesto” redatto da-Confcommercio, per un uso proficuo delle risorse del. La confederazione delle imprese italiane del trasporto ha evidenziato nel documento un insieme di interventi, oltre al potenziamento infrastrutturale, per un sistema di trasporti più efficiente, sostenibile e sicuro. Particolare attenzione è stata infatti dedicata alla situazione dei ponti e allenecessarie per consentire ai trasporti eccezionali di circolare in sicurezza. “L’emergenza sanitaria ha avuto effetti devastanti su tutto il settore: secondo l’Ufficio studi di ...

Linkiesta : Il #PianoAmaldi del fisico già ricercatore del Cern, applaudito anche da @CarloCalenda e @BentivogliMarco, prevede… - AnnalisaChirico : Un governo che trova la sua ragione sociale nell’Europa (e non nella designazione popolare con il voto) dovrebbe di… - borghi_claudio : Giusto per capire: il secondo dopo il termine della mia presidenza alla Commissione Bilancio, la commissione è stat… - SignorAldo : RT @franciungaro: Torna “#5G #Italy”, la Conferenza internazionale promossa dal CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Teleco… - franco67238399 : @matteosalvinimi Non capisco come i massoni di bruxelles hanno accettato di regalare 209 milioni di euro a governi… -