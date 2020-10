PS5 arriverà tra un mese e l' account Twitter ufficiale ce lo ricorda

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche se da noi PlayStation 5; il 19 novembre, in diversi paesi del mondo la console; invece qualche giorno prima, ovvero il 12 novembre. L'di PlayStation ci tiene arlo e per l'occasione ha pubblicato un tweet che ci annuncia che manca solo unalla sua uscita, a cui sono seguite tante risposte dei fan che non aspettano altro di mettere le mani sulla console next-gen.Titoli di lancio chiave come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Bugsnax sono entrati in fase gold la scorsa settimana, mentre Sony ha pubblicato un video sul suo dispositivo next-gen, che ci ha permesso di dare uno sguardo a tutti i componenti interni della console.Il gigante giapponese ha anche condiviso maggiori dettagli su diverse ...