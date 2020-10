Pavia, barista in pausa abbassa la mascherina per fumare fuori dal locale: multa da 400 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si è abbassata la mascherina per fumare una sigaretta durante un pausa dal lavoro. Per questo, dovrà pagare 400 euro di multa. E' accaduto a Pavia , dove venerdì sera una giovane barista, Ilenia, è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Si èta laperuna sigaretta durante undal lavoro. Per questo, dovrà pagare 400di. E' accaduto a, dove venerdì sera una giovane, Ilenia, è ...

