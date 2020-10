Nasce l’App Open Source Rousseau X grazie al supporto degli attivisti

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il looping è una delle più famose manovre aeronautiche acrobatiche. Conosciuto come “il giro della morte”, consiste nel disegnare un cerchio nell’aria sul piano verticale. In pratica in questa acrobazia il velivolo acquista quota e si posiziona in volo rovesciato (capovolto di 180 gradi) fino a chiudere la traiettoria circolare che lo riporta – quando è perfetto – nella stessa quota, posizione e direzione in cui era per proseguire il suo volo. È un po’ come avviene con le montagne russe quando ti ritrovi, con le mani strette sulla barra del tuo carrello, a correre all’interno di un anello che ti spinge prima verso l’alto e poi all’indietro lasciandoti a testa in giù per qualche secondo prima di farti tornare alla tua corsa lineare. Ecco, questi giorni sono stati così. Un ...