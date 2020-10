Marchisio prende posizione su Juventus-Napoli | i social non perdonano “Ti minacciavano e ora li difendi?” | “Non è un bandiera”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Per Claudiosarebbe stato giusto rinviarea causa dei troppi rischi in merito ai possibili contagi di coronavirus. Nel corso del suo intervento ai microfoni della Rai, l'ex centrocampista bianconero ha detto la sua sulla vicenda schierandosi, di fatto, con la squadra partenopea e spiegando come sarebbe stato opportunore una decisione prima di arrivare alla mancata disputa della sfida e che, tornando indietro, sarebbe stato il primo a difendere la scelta delattaccato suicaption id="attachment 1031167" align="alignnone" width="498"De Laurentiis Agnelli (getty images)/captionParole, quelle del Principino, che non sono piaciute da alcuni tifosi juventini che lo hanno ...