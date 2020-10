Lila Moss, Figlia di Kate Moss, Diventa Maggiorenne e Debutta in Passerella (Di martedì 13 ottobre 2020) Lila Grace Moss Hack, Figlia dell’icona della moda Kate Moss, ha fatto il suo debutto sulle passerelle della Fashion Week di Parigi. Diventata da poco Maggiorenne, la ragazza ha indossato per l’occasione capi di Miu Miu: dalla camicia di jeans abbinata a giacca plus size e minigonna, all’abito tempestato di gioielli e fiocco in vita, … Leggi su youreduaction (Di martedì 13 ottobre 2020)GraceHack,dell’icona della moda, ha fatto il suo debutto sulle passerelle della Fashion Week di Parigi.ta da poco, la ragazza ha indossato per l’occasione capi di Miu Miu: dalla camicia di jeans abbinata a giacca plus size e minigonna, all’abito tempestato di gioielli e fiocco in vita, …

LT38 : RT @vogue_italia: Lila Grace la figlia di Kate Moss in passerella per Miu Miu ?? - babyzenzy : RT @vogue_italia: Lila Grace la figlia di Kate Moss in passerella per Miu Miu ?? - vogue_italia : Lila Grace la figlia di Kate Moss in passerella per Miu Miu ?? - Massimoguerrera : RT @vogue_italia: Splendida! Per la prima volta in passerella per Miu Miu Lila Grace la figlia di Kate Moss. L'abbiamo intervistata. Ci ha… -