Ligabue a Correggio presenta il libro È Andata Così: l'evento in diretta streaming (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ligabue a Correggio stasera per la presentazione del libro autobiografico È Andata Così. Sarà l'unico evento con i fan per la presentazione della sua opera celebrativa, realizzata con il giornalista Massimo Cotto e disponibile dall'inizio del mese. L'appuntamento è al Teatro Asioli di Correggio stasera, lunedì 12 ottobre. L'evento si svolgerà dinanzi ad un ristretto pubblico, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 in tema di distanziamento sociale. Per consentire a tutti gli interessati di seguire la presentazione del rocker, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Repubblica.it.

