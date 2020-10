Le probabili nuove restrizioni in vigore da Giovedì 15 ottobre (Di lunedì 12 ottobre 2020) Martedì 13 ottobre con molta probabilità sarà presentata la bozza del DPCM che entrare in vigore giovedì, con nuove restrizioni. Analizziamo quali potrebbero essere le nuove misure adottate dal Governo Ridotta la quarantena, da 14 a 10 giorni. Per uscire dal periodo di isolamento servirà solo un tampone negativo.Test rapidi per i contatti stretti.Il Cts ha individuato 4 diverse tipologie di casi: i positivi asintomatici, i positivi sintomatici, i positivi asintomatici che non riescono a negativizzarsi e i contatti stretti. Per i primi ci saranno 10 giorni di quarantena, dalla diagnosi di positività. Allo scadere dei giorni dovranno sottoporsi a tampone molecolare. I sintomatici 10 giorni di isolamento, ma prima di sottoporsi all’unico ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Martedì 13con moltatà sarà presentata la bozza del DPCM che entrare ingiovedì, con. Analizziamo quali potrebbero essere lemisure adottate dal Governo Ridotta la quarantena, da 14 a 10 giorni. Per uscire dal periodo di isolamento servirà solo un tampone negativo.Test rapidi per i contatti stretti.Il Cts ha individuato 4 diverse tipologie di casi: i positivi asintomatici, i positivi sintomatici, i positivi asintomatici che non riescono a negativizzarsi e i contatti stretti. Per i primi ci saranno 10 giorni di quarantena, dalla diagnosi di positività. Allo scadere dei giorni dovranno sottoporsi a tampone molecolare. I sintomatici 10 giorni di isolamento, ma prima di sottoporsi all’unico ...

infoitinterno : Covid: Toti, 'in alcune zone Genova probabili nuove restrizioni' - LpMartii : @aclassicperson1 La cosa che più fa arrabbiare è che l'apertura dei confini sia stata l'ultima cosa presa in consid… - infoitinterno : Coronavirus, impennata di contagi: probabili nuove misure in arrivo - palermomaniait : Coronavirus, impennata di contagi: probabili nuove misure in arrivo - - AntonioCivile : Ce la siamo cercata #COVID19 'Domani probabili nuove misure' -

Ultime Notizie dalla rete : probabili nuove Covid: Toti, "in alcune zone Genova probabili nuove restrizioni" Telenord Blue Protocol, gameplay, personalizzazione dei personaggi e nuova città in un inedito lungo video

Nella giornata di oggi Bandai Namco ha mostrato tanto nuovo gameplay di Blue Protocol ... Mentre ne vediamo uno di nome Jake qui, ne saranno disponibili altri, probabilmente con classi e armi diverse.

Allarme Covid-19 in Belgio: entro il fine settimana probabili nuovi 10.000 casi

Il forte aumento delle infezioni da coronavirus in Belgio preoccupa gli esperti, che temono che gli ospedali non saranno in grado di gestire la situazione. Nuovi dati suggeriscono che i contagi nel pa ...

Nella giornata di oggi Bandai Namco ha mostrato tanto nuovo gameplay di Blue Protocol ... Mentre ne vediamo uno di nome Jake qui, ne saranno disponibili altri, probabilmente con classi e armi diverse.Il forte aumento delle infezioni da coronavirus in Belgio preoccupa gli esperti, che temono che gli ospedali non saranno in grado di gestire la situazione. Nuovi dati suggeriscono che i contagi nel pa ...