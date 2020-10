«Il paradiso delle signore» | al via la terza stagione | tra colpi di scena e ascolti in crescita

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) I tempi in cui i vertici chiedevano la chiusura de Il paradiso delle signore Daily, la soap partita dall’11.43% di share nel settembre del 2018 e arrivata al 20% due anni dopo, sono talmente lontani che sembra che non ci siano mai stati. In una fascia particolarmente insidiosa per Raiuno, costretta a misurarsi con le soap di Canale 5 e una concorrenza sempre più spietata da parte delle altre reti, Il paradiso delle signore non solo regge, ma registra una crescita di quasi 9 punti percentuali rispetto al suo esordio, quando lasciò la prima serata per misurarsi con una versione quotidiana spalmata nel tempo. La conferma del successo sembra dettata anche dall’interruzione improvvisa delle puntate della seconda stagione in primavera a causa Covid-19, tornate in onda a partire dal 7 settembre.