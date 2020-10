Ferrara, mazzette in cambio di false revisioni: sette arresti e oltre duecento indagati (Di lunedì 12 ottobre 2020) revisioni in cambio di mazzette. È questa l’accusa rivolta a due dipendenti della Motorizzazione civile di Ferrara e a cinque imprenditori, indagati per reati di corruzione, falso e abuso di ufficio. Per loro il giudice per le indagini preliminari ha disposto sette ordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Gli indagati, secondo l’accusa, avrebbero eseguito false revisioni di mezzi di trasporto non idonei alla circolazione, in cambio di tangenti. Ma per la Polizia di stato e la Guardia di finanza il presunto giro è molto più ampio e infatti le persone finite nel registro degli indagati sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)indi. È questa l’accusa rivolta a due dipendenti della Motorizzazione civile die a cinque imprenditori,per reati di corruzione, falso e abuso di ufficio. Per loro il giudice per le indagini preliminari ha dispostoordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere e quattro aglidomiciliari. Gli, secondo l’accusa, avrebbero eseguitodi mezzi di trasporto non idonei alla circolazione, indi tangenti. Ma per la Polizia di stato e la Guardia di finanza il presunto giro è molto più ampio e infatti le persone finite nel registro deglisono ...

