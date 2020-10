Eugenio Montale e il disprezzo per il regime: quando fu preso a ceffoni per la strada dai fascisti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 12 ottobre 1896 nasceva a Genova Eugenio Montale, poeta, traduttore, giornalista e critico letterario, ricordato non soltanto per i suoi meriti artistici o il Premio Nobel per la letteratura, ma anche per il disprezzo nei confronti dei regimi liberticidi. Firmò il 1° maggio del 1925 il Manifesto degli intellettuali antifascisti assieme a Giovanni Amendola, Luigi Einaudi, Sibilla Aleramo, Corrado Alvaro, Piero Calamandrei e Gaetano Salvemini. Tra le tante, aiutò pure l’amico Umberto Saba a rifugiarsi durante le persecuzioni razziali contro gli ebrei a Firenze. leggi anche l’articolo —> Liliana Segre ad Arezzo: «Non ho mai perdonato. So cosa vuol dire essere respinti» VIDEO Eugenio Montale e il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 12 ottobre 1896 nasceva a Genova, poeta, traduttore, giornalista e critico letterario, ricordato non soltanto per i suoi meriti artistici o il Premio Nobel per la letteratura, ma anche per ilnei confronti dei regimi liberticidi. Firmò il 1° maggio del 1925 il Manifesto degli intellettuali antiassieme a Giovanni Amendola, Luigi Einaudi, Sibilla Aleramo, Corrado Alvaro, Piero Calamandrei e Gaetano Salvemini. Tra le tante, aiutò pure l’amico Umberto Saba a rifugiarsi durante le persecuzioni razziali contro gli ebrei a Firenze. leggi anche l’articolo —> Liliana Segre ad Arezzo: «Non ho mai perdonato. So cosa vuol dire essere respinti» VIDEOe il ...

