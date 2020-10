Daydreamer, Demet Ozdemir alias Sanem è rifatta? Ecco le Foto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Demet Ozdemir, la dolce Sanem Aydin di Daydreamer, potrebbe essere ricorsa alla chirurgia estetica e le Foto dimostrano le teoria dei fan della Soap di Canale5. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020), la dolceAydin di, potrebbe essere ricorsa alla chirurgia estetica e ledimostrano le teoria dei fan della Soap di Canale5.

