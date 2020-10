Coronavirus Belgio, la scelta degli ospedali: sospesi interventi non urgenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) per dedicare più spazio alle emergenze Covid Il rialzo dei contagi di Covid-19 ha costretto diversi ospedali in tutto il Belgio a ridurre, annullare e posticipare operazioni non urgenti per liberare posti. Ad esempio a causa di un afflusso record di pazienti affetti da Coronavirus … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) per dedicare più spazio alle emergenze Covid Il rialzo dei contagi di Covid-19 ha costretto diversiin tutto ila ridurre, annullare e posticipare operazioni nonper liberare posti. Ad esempio a causa di un afflusso record di pazienti affetti da… L'articolo proviene da .

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Belgio ospedali cancellano interventi non urgenti #CORONAVIRUS - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - CapitanCarla : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Belgio ospedali cancellano interventi non urgenti #CORONAVIRUS - emanuele1980ott : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Belgio ospedali cancellano interventi non urgenti #CORONAVIRUS -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Belgio Coronavirus in Belgio, 8 mila contagi in 24 ore. Bruxelles verso il lockdown Corriere della Sera ONU: "Crescono i disastri ambientali con l'acuirsi della crisi climatica"

Il professor Debarati Guha-Sapir, Centro di ricerca sull'epidemiologia dei disastri, Università di Louvain, Belgio, ha dichiarato: "Questo rapporto copre i primi vent'anni di questo secolo e non ...

Emergenza Covid: il Belgio posticipa le operazioni chirurgiche non urgenti

Dal 2 all'8 ottobre, in media 4.153 persone sono risultate positive al virus, un incremento dell'89% rispetto alla settimana precedente. Servono posti in ospedale.

Il professor Debarati Guha-Sapir, Centro di ricerca sull'epidemiologia dei disastri, Università di Louvain, Belgio, ha dichiarato: "Questo rapporto copre i primi vent'anni di questo secolo e non ...Dal 2 all'8 ottobre, in media 4.153 persone sono risultate positive al virus, un incremento dell'89% rispetto alla settimana precedente. Servono posti in ospedale.