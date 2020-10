'Ci devi dare tutto il reddito di cittadinanza': arrestati due fratelli per estorsione (Di lunedì 12 ottobre 2020) I carabinieri di Grammichele hanno arrestato i fratelli grammichelesi Antonino e Rosario Amoroso, rispettivamente di 34 e 29 anni, poiché ritenuti responsabili di estorsione aggravata in concorso. ... Leggi su cataniatoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) I carabinieri di Grammichele hanno arrestato igrammichelesi Antonino e Rosario Amoroso, rispettivamente di 34 e 29 anni, poiché ritenuti responsabili diaggravata in concorso. ...

