Briatore cambia idea sul Covid | “Non fate ca**ate”

Flavio Briatore adesso si schiera in prima linea per chiedere massima attenzione delle norme anti-contagio per evitare il tracollo dell'Italia con un altro lockdown Se prima era il massimo oppositore quando si parlava di pandemia e della necessità, invece, per i giovani di divertirsi, ora è passato dall'altra parte della barricata: Flavio Briatore ammonisce Covid 19, ora Briatore lancia l'allarme Lo fa dai suoi profili social: Flavio

Simona Ventura in collegamento con Storie Italiane ha parlato di Chiara Ferragni dopo l'intervista realizzata per Rai Due: ecco le sue parole ...

Briatore parla ai giovani: "Vi vedo assembrati senza mascherine, così il Paese rischia"

Flavio Briatore ora è in prima linea per chiedere massima attenzione delle norme anti-contagio per evitare il tracollo dell'Italia con un altro lockdown.

