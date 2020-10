Barbara D’Urso perde le staffe: “come ti sei permesso?” – VIDEO (Di lunedì 12 ottobre 2020) Barbara D’Urso perde le staffe in diretta e si scaglia contro un noto fotografo e influncer, Iconize. Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip aveva lanciato la bomba quale settimana… Questo articolo Barbara D’Urso perde le staffe: “come ti sei permesso?” – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 ottobre 2020)D’Ursolein diretta e si scaglia contro un noto fotografo e influncer, Iconize. Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip aveva lanciato la bomba quale settimana… Questo articoloD’Ursole: “come ti sei permesso?” –è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - trash_italiano : Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - softgra : @loveforcaptnswn Amo mi sento come se fossimo da barbara d'urso - PietroPragliol1 : @pdnetwork @Tetovaccari Non è che sia un estimatore di Borghi, ma che senso ha che voi diate solidarietà per una co… - moldoveanuFlor7 : @marilovesgr33n Manca Maria Di Filippi e Barbara D'Urso per essere il prezidio completo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera