Atp | Sinner è il più giovane top 100 | 19 anni e numero 46 al mondo

Jannik Sinner ha conquistato la posizione numero 46 in classifica generale, grazie ai quarti di finale raggiunti al Roland Garros 2020. L'altoatesino è dunque diventato il più giovane top 100 Atp, considerando l'età di 19 anni. Sinner ha dimostrato una maturità sportiva lodevole e inusuale per la sua età, palesando pragmatismo e uno sconfinato talento, sebbene ancora parzialmente grezzo e con ampi margini di miglioramento che lo proiettano tra i migliori prospetti del circuito maschile.

