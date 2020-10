Aggiungi un senso

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dove comincia (e finisce) il gusto e il piacere quando consumiamo il cibo che popola le nostre tavole? Vista, olfatto, gusto e colori: un’armonia multiriale che definisce il consumo di cibo come un’esperienza unica. A cominciare dal colore dei piatti in cui ci servono le pietanze: i piatti bianchi rendono il cibo più salato, e quelli colorati più dolce. E lo stesso vale per il packaging di uno degli intramontabili snack: i popcorn mangiati dentro a un contenitore bianco forniscono la percezione di un gusto meno dolce rispetto a quelli contenuti in un contenitore colorato, magari color pastello. Le nostre papille gustative hanno un ruolo limitato nell’esplorazione dei sapori, spesso in contrasto tra loro, come il dolce o il salato: come definiamo un piatto saporito, speziato o con delle note di agrodolce? L’alimentazione ...